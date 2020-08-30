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Втори ден продължава гасенето на пожара между сливенските села Селиминово и Голямо Чочовени

30 август 2020 12:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 24
Пожарната в Сливен

Втори ден продължава гасенето на пожара между сливенските села Селиминово и Голямо Чочовени, съобщава Dariknews.bg.

Към момента пожарът не е овладян, макар да е локализиран още вчера вечерта. Днес ще се включи и военна техника, която ще направи просека в гората, за да може противопожарните автомобили да достигнат до огъня и да гасят с вода.

На терен от 8:00 ч. тази сутрин са шестима военнослужещи от военно формирование 22 220 – Сливен и инженерна техника – БАТ – М, които действат под ръководството на капитан Николай Евтимов. Те имат за задача да оказват съдействие за проправяне на просеки в землището на село Селиминово и по този начин да осигурят достъп на противопожарните автомобили, които гасят огъня.

Гора пламна вчера в местността „Слънчев бряг“, по пътя към стрелбище „Батмиш", западно от Сливен. Пожарът обхванал борове.

Снимка: Станимир Петков

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