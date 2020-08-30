Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Втори ден продължава гасенето на пожара между сливенските села Селиминово и Голямо Чочовени
Втори ден продължава гасенето на пожара между сливенските села Селиминово и Голямо Чочовени, съобщава Dariknews.bg.
Към момента пожарът не е овладян, макар да е локализиран още вчера вечерта. Днес ще се включи и военна техника, която ще направи просека в гората, за да може противопожарните автомобили да достигнат до огъня и да гасят с вода.
На терен от 8:00 ч. тази сутрин са шестима военнослужещи от военно формирование 22 220 – Сливен и инженерна техника – БАТ – М, които действат под ръководството на капитан Николай Евтимов. Те имат за задача да оказват съдействие за проправяне на просеки в землището на село Селиминово и по този начин да осигурят достъп на противопожарните автомобили, които гасят огъня.
Гора пламна вчера в местността „Слънчев бряг“, по пътя към стрелбище „Батмиш", западно от Сливен. Пожарът обхванал борове.
Снимка: Станимир Петков