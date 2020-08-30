Сливен, кратки вечерни новини, 30.08.2020 г., неделя

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Военни се включиха в гасенето на пожара в Сливенско, който избухна вчера между селата Селиминово и Голямо Чочовен.

Гора пламна вчера в местността „Слънчев бряг“, по пътя към стрелбище „Батмиш", западно от Сливен – пожарът бе обхванал борове.

През изминалото денонощие няма регистриран нито един случай на заразен с коронавирус в Сливенско.

По инициатива на общински съветници и младежи от ГЕРБ тази седмица бе обновена емблематичната за сливналии Кръстова чешма.

Бизнесменът Владимир Русев ще бъде координатор на ПП “Има такъв народ“ на Слави Трифонов в Сливен.

До 3 септември в Сливен се приемат предложения за годишните награди по програма "Учене през целия живот".

Сливенският митрополит Йоаникий дари два кръста за новостроящия се храм „Света Петка Българска“ – единият от тях вече е монтиран на купола.