Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 30.08.2020 г., неделя

30 август 2020 16:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 45
Обновената Кръстова чешма край Сливен

Военни се включиха в гасенето на пожара в Сливенско, който избухна вчера между селата Селиминово и Голямо Чочовен.

Гора пламна вчера в местността „Слънчев бряг“, по пътя към стрелбище „Батмиш", западно от Сливен – пожарът бе обхванал борове.

През изминалото денонощие няма регистриран нито един случай на заразен с коронавирус в Сливенско.

По инициатива на общински съветници и младежи от ГЕРБ тази седмица бе обновена емблематичната за сливналии Кръстова чешма.

Бизнесменът Владимир Русев ще бъде координатор на ПП “Има такъв народ“ на Слави Трифонов в Сливен.

До 3 септември в Сливен се приемат предложения за годишните награди по програма "Учене през целия живот".

Сливенският митрополит Йоаникий дари два кръста за новостроящия се храм „Света Петка Българска“ – единият от тях вече е монтиран на купола.

« предишнаследваща »


 