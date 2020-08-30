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ВВС изпрати Ми-17 за гасенето на пожара в Сливенско

30 август 2020 18:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37
ВВС изпрати Ми-17 за гасенето на пожара в Сливенско

Хеликоптер Ми-17 на ВВС излетя в 16.35 ч. днес, 30 август, от авиобаза Крумово, за да окаже помощ в гасенето на горския пожар, възникнал в района на село Селиминово, област Сливен, съобщава Министерството на отбраната, цитирано от news.bg.

Тричленният екипаж има задача да облива горските масиви от въздуха, като използва системата за борба с пожари bambi bucket, с която е оборудван вертолетът.

Командир на екипа е майор Борислав Тасков, втори пилот - капитан Димитър Танански, а борден техник - офицерски кандидат Георги Петров.

Лупа бг

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