ВВС изпрати Ми-17 за гасенето на пожара в Сливенско

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Хеликоптер Ми-17 на ВВС излетя в 16.35 ч. днес, 30 август, от авиобаза Крумово, за да окаже помощ в гасенето на горския пожар, възникнал в района на село Селиминово, област Сливен, съобщава Министерството на отбраната, цитирано от news.bg.

Тричленният екипаж има задача да облива горските масиви от въздуха, като използва системата за борба с пожари bambi bucket, с която е оборудван вертолетът.

Командир на екипа е майор Борислав Тасков, втори пилот - капитан Димитър Танански, а борден техник - офицерски кандидат Георги Петров.