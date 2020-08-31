Цитат на деня: Маргарет Тачър

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Когато детето ви си спечели първите пари за сладолед и си го купи само, направете следното:

1. Преди да има време да оближе сладоледа си, вземете го от него и отхапете 20%;

2. Докато детето ви гледа учудено, отхапете още 30%;

След това му дайте останалата част от сладоледа и му обяснете, че това прави държавата с всички пари, които някой спечели.

Ако всеки родител направи това, надявам се в страната да порасне поколение от хора, които ще разберат, че държавата няма свои пари - има само пари от данъкоплатци. И че данъкоплатците не само могат, но и трябва да наблюдават как правителствените служители харчат парите им.