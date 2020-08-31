В Белица обявиха ден на траур в памет на двамата починали лекари от коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Ден на траур в община Белица в памет на лекарите, загубили битката с COVID-19. Хората отдават почит на д-р Муса и Емил Ваклови.

Синът почина само пет дни, след като баща му не успя да се пребори с болестта. Съпругата на д-р Вакльов е медицинска сестра и също е заразена. Тя остава под лекарско наблюдение в Пирогов.

Припомяме, че 33-годишният кардиолог от град Благоевград д-р Емил Вакльов, който беше заразен с коронавирус, почина на 28 август в болница "Пирогов" в София. Той е деветият медик в България, който стана жертва на новата коронавирусна инфекция от началото на епидемията.

Бащата на д-р Емил Вакльов, общопрактикуващ лекар Муса Вакльов, също почина от Ковид-19 на 26 август.