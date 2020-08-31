Нарушено водоподаване в селата Оризаре и Блатец. Без вода са и Кермен и Твърдица

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 31.08.2020г. (понеделник) до 17:00ч ще бъде прекъснато водоподаването на село Оризаре и източната част на гр. Твърдица.

Без вода са и село Блатец и град Кермен до 16 часа.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.