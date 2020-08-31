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Продължава борбата с пожара в Сливенско

31 август 2020 10:05, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 61
Продължава борбата с пожара в Сливенско

Вече второ денонощие продължава борбата за овладяване на пожара в Сливенско.

В следобедните часове вчера заради силния вятър са се разгорели нови огнища. Военен хеликоптер от авиобаза Крумово се включи в гасенето. Огнената стихия е между сливенските села Селиминово и Голямо Чочовене. Теренът е труднопроходим.

Достъпът на хора и техника е силно ограничен. До този момент няма пострадали хора, няма и опасност за населените места.

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