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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Без вода в кв. "Клуцохор" до 14 часа

31 август 2020 10:09, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул. "Солунска" на 31.08.2020г. (понеделник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" в района около "Маринкиевата фурна"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

 

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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