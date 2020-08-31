Без вода в кв. "Клуцохор" до 14 часа

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул. "Солунска" на 31.08.2020г. (понеделник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" в района около "Маринкиевата фурна"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.