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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 31.08.2020
No. Дата Длъжност Образование
2279 9.7.2020 уредник висше
2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2455 10.8.2020 готвач средно
2456 10.8.2020 рецепционист средно
2457 10.8.2020 камериерка основно
2461 11.8.2020 камериерка средно
2462 11.8.2020 готвач средно
2464 11.8.2020 кранист средно
2468 12.8.2020 леяр средно
2470 13.8.2020 шивач средно
2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно
2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше
2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно
2479 14.8.2020 общ работник средно, основно
2480 14.8.2020 медицинска сестра висше
2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност
2488 17.8.2020 готвач средно
2502 19.8.2020 манипулант промишлеността основно
2503 19.8.2020 машинен оператор тестени изделия средно, основно
2508 21.8.2020 здравен медиатор средно/висше
2512 21.8.2020 учител детска градина висше
2518 24.8.2020 учител детска градина висше
2521 24.8.2020 шофьор на училищен автобус средно, Д
2522 24.8.2020 образователен медиатор средно
2534 25.8.2020 образователен медиатор висше
2535 25.8.2020 учител детска градина висше
2539 25.8.2020 учител изобразително изкуство висше
2541 26.8.2020 учител по математика висше
2542 26.8.2020 учител по БЕЛ висше
2543 26.8.2020 учител ЦОУД 5-7 клас висше
2544 26.8.2020 учител ЦОУД 1-4 клас висше
2555 27.8.2020 учител детска градина висше
2561 27.8.2020 учител теоретично обучение висше
2562 27.8.2020 учител лектор по английски език висше
2563 27.8.2020 учител лектор по английски език висше
2564 27.8.2020 учител лектор по руски език висше
2565 27.8.2020 учител математика висше
2566 27.8.2020 учител лектор музика-270 часа висше
2567 27.8.2020 учител лектор изобразително изкуство-270 часа висше
2568 27.8.2020 учител теоретично обучение висше
2569 27.8.2020 учител лектор философия -288 часа висше
2570 27.8.2020 учител лектор немски език -452 часа висше
2571 27.8.2020 учител теоретично обучение - 252 часа висше
2572 27.8.2020 хигиенист/чистач средно
2579 27.8.2020 учител геодезия висше
2580 27.8.2020 учител строителство висше
2581 27.8.2020 ресурсен учител висше
2582 31.8.2020 психолог висше
2583 31.8.2020 учител-лектор технологии и предприемачество висше