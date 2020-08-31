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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 31.08.2020

31 август 2020 11:56, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 178

No. Дата Длъжност Образование

2279 9.7.2020 уредник висше

2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2455 10.8.2020 готвач средно

2456 10.8.2020 рецепционист средно

2457 10.8.2020 камериерка основно

2461 11.8.2020 камериерка средно

2462 11.8.2020 готвач средно

2464 11.8.2020 кранист средно

2468 12.8.2020 леяр средно

2470 13.8.2020 шивач средно

2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно

2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше

2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно

2479 14.8.2020 общ работник средно, основно

2480 14.8.2020 медицинска сестра висше

2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност

2488 17.8.2020 готвач средно

2502 19.8.2020 манипулант промишлеността основно

2503 19.8.2020 машинен оператор тестени изделия средно, основно

2508 21.8.2020 здравен медиатор средно/висше

2512 21.8.2020 учител детска градина висше

2518 24.8.2020 учител детска градина висше

2521 24.8.2020 шофьор на училищен автобус средно, Д

2522 24.8.2020 образователен медиатор средно

2534 25.8.2020 образователен медиатор висше

2535 25.8.2020 учител детска градина висше

2539 25.8.2020 учител изобразително изкуство висше

2541 26.8.2020 учител по математика висше

2542 26.8.2020 учител по БЕЛ висше

2543 26.8.2020 учител ЦОУД 5-7 клас висше

2544 26.8.2020 учител ЦОУД 1-4 клас висше

2555 27.8.2020 учител детска градина висше

2561 27.8.2020 учител теоретично обучение висше

2562 27.8.2020 учител лектор по английски език висше

2563 27.8.2020 учител лектор по английски език висше

2564 27.8.2020 учител лектор по руски език висше

2565 27.8.2020 учител математика висше

2566 27.8.2020 учител лектор музика-270 часа висше

2567 27.8.2020 учител лектор изобразително изкуство-270 часа висше

2568 27.8.2020 учител теоретично обучение висше

2569 27.8.2020 учител лектор философия -288 часа висше

2570 27.8.2020 учител лектор немски език -452 часа висше

2571 27.8.2020 учител теоретично обучение - 252 часа висше

2572 27.8.2020 хигиенист/чистач средно

2579 27.8.2020 учител геодезия висше

2580 27.8.2020 учител строителство висше

2581 27.8.2020 ресурсен учител висше

2582 31.8.2020 психолог висше

2583 31.8.2020 учител-лектор технологии и предприемачество висше

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