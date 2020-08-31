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Днес имен ден празнуват Генка, Генади и техните производни

31 август 2020 14:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Свети Генадий

Църквата почита днес Полагане честния пояс на Пресвета Богородица и Св. свщмчк Киприан и Свети Генадий, патриарх Константинополски.

Имен ден празнуват съимениците му, както и Гено и Генка, съобщават от OffNews.

Той приел престола на Константинополската патриаршия след свети Анатолий, при царуването на император Лъв Велики. За богоугодния му живот свидетелства книгата, наречена "Лимонар".

Свещеномъченик Киприан (Тасций Цецилий Киприян) е един от отците на Църквата от трети век - време на почти непрекъснати гонения срещу Христовата църква.

Роден е около 200 г. в Картаген (Северна Африка) в богато и уважавано семейство. Получил прекрасно светско образование и станал блестящ оратор и учител по философия.

Източник: Радио 999
Снимка: Фрогнюз

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