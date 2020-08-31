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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Локомотив (Пд) приема Тотнъм в Лига Европа, ЦСКА София срещу БАТЕ Борисов

31 август 2020 14:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
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В централата на УЕФА в швейцарския град Нион беше изтеглен жребият за втория предварителен кръг в Лига Европа.

Носителят на Купата на България Локомотив (Пловдив) ще бъде домакин на финалиста в Шампионската лига през 2019 година Тотнъм.

ЦСКА София също ще играе у дома срещу беларуския БАТЕ Борисов.

Мачовете ще се играят на 17 септември като победителят от всяка двойка ще бъде излъчван в един мач. При равенство следват продължения и дузпи.

Източник: БНР
Снимка: uefa.com

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