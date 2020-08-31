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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Кметът Стефан Радев с благодарност към всички, които се бориха за потушаването на пожара край Селиминово
Пред цялата сливенска общественост изказвам своята голяма благодарност към всички, които се бориха за потушаването на пожара край Селиминово. Те спасиха десетки декари и не допуснаха огънят да достигне до близките населени места и да пострадат хора.
Екипите на пожарната, служители на ДГС, РДГ, общинско горско предприятие, военни и доброволци от селата Селиминово, Голямо Чочовени, Гавраилово, Бинкос и Струпец действаха като един. Всички те дадоха пример за мъжество, истински професионализъм и работа в пълен синхрон при тежка ситуация.
Винаги успяваме обединени! Когато усилията са подвластни само за добро, водят до добро.
Пожелавам много здраве на всички!
Благодаря!