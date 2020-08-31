Кметът Стефан Радев с благодарност към всички, които се бориха за потушаването на пожара край Селиминово

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Пред цялата сливенска общественост изказвам своята голяма благодарност към всички, които се бориха за потушаването на пожара край Селиминово. Те спасиха десетки декари и не допуснаха огънят да достигне до близките населени места и да пострадат хора.

Екипите на пожарната, служители на ДГС, РДГ, общинско горско предприятие, военни и доброволци от селата Селиминово, Голямо Чочовени, Гавраилово, Бинкос и Струпец действаха като един. Всички те дадоха пример за мъжество, истински професионализъм и работа в пълен синхрон при тежка ситуация.

Винаги успяваме обединени! Когато усилията са подвластни само за добро, водят до добро.

Пожелавам много здраве на всички!

Благодаря!