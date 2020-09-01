За поредно денонощие в Сливенско няма заразени с коронавирус, за България те са 76

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16 души с коронавирус са починали през последното денонощие, отчита Единния информационен портал.

76 са новодиагностицираните с COVID-19 лица за последните 24 часа при направени 4 330 PCR теста. Така доказаните случаи на новия коронавирус в България са общо 16 266, от които 4154 са активни.

11 483 са излекуваните лица, от тях 170 са регистрирани през последното денонощие.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е както следва:

Благоевград - 4; Бургас - 2; Варна - 9; Велико Търново - 1; Габрово - 1; Добрич - 7; Кърджали - 2; Пазарджик - 5; Пловдив - 6; Русе - 4; Силистра - 1; Смолян - 2; София област - 1; София град - 11; Стара Загора - 10; Хасково - 3; Шумен - 5; Ямбол - 1.

727 са пациентите с потвърдена коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ. 65 от тях се намират в интензивни отделения и клиники.

Според Националната информационна система у нас COVID-19 е констатиран при 890 лица-медицински служители.

629 са починалите лица, при които е бил констатиран новият коронавирус. 16 от случаите са въведени в системата през изминалото денонощие.