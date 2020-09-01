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Сливен. Новини от източника. Последни новини

При произшествие с велосипед загина Dung Nguyen, известен в Сливен като Виетнамеца

01 септември 2020 10:41, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 62
Виетнамеца

При произшествие с велосипеда си, след падане в дере край еленското село Мийковци, е загинал занаятчията Dung Nguyen, известен в Сливен просто като Виетнамеца. Инцидентът е станал в периода 29-30 август, пише БТА. По случая е започнато досъдебно производство. Последно работеше в подземния етаж на двора на комплекс „Париж”.

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