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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в кв. "Клуцохор" поради авария

01 септември 2020 11:07, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 20
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 01.09.2020г. (вторник) от 11:00ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул „Асенова„ и източната част на кв „Клуцохор„.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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