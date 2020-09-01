Нарушено водоподаване в кв. "Клуцохор" поради авария

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 01.09.2020г. (вторник) от 11:00ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул „Асенова„ и източната част на кв „Клуцохор„.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.