Задържаха 36-годишен от Сливен, шофирал след употреба на наркотици

Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 11

На 31 август, в 10,20 часа, в двора на сектор „Пътна полиция” в град Сливен, е извършена проверка на 36-годишния Д.Б. от град Сливен. Той е управлявал лек автомобил „Ауди А4”.

Пробата за употреба на наркотици е показала положителен резултат за метамфетамин. Д.Б. е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство.