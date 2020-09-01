Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха 36-годишен от Сливен, шофирал след употреба на наркотици

01 септември 2020 11:16, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 11
шофирал след употреба на наркотици

На 31 август, в 10,20 часа, в двора на сектор „Пътна полиция” в град Сливен, е извършена проверка на 36-годишния Д.Б. от град Сливен. Той е управлявал лек автомобил „Ауди А4”.

Пробата за употреба на наркотици е показала положителен резултат за метамфетамин. Д.Б. е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 