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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Сливен - 01.09.2020 г.

01 септември 2020 11:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 31.08.2020 г. до 06:00 часа на 01.09.2020 г.

 

На 31 август, в 10:20 часа, в двора на сектор „Пътна полиция” в град Сливен, е извършена проверка на 36-годишния Д.Б. от град Сливен. Той е управлявал лек автомобил „Ауди А4”. Пробата за употреба на наркотици е показала положителен резултат за метамфетамин. Д.Б. е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

На 31 август, около 13:00 часа, на път III-554, в землището на село Богданово, е настъпило пътно произшествие. Лек автомобил „Рено”, управляван от водач на 25 години от град Гълъбово, след като е загубил управление, навлиза в насрещната пътна лента и се удря в товарен автомобил, управляван от 55-годишен турски гражданин. От произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е откаран в МБАЛ-Сливен с комоцио и настанен за лечение. Пробата за употреба на алкохол на турския водач е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.

На 31 август, в 18:50 часа, в РУ-Нова Загора е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил, западно от път II-55. От произшествието няма пострадали. Водачът е 52-годишният К.Д. от град Нова Загора. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 2,18 промила. К.Д. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

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