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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Свободни работни места за лекари специализанти

01 септември 2020 14:13, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 24 минути, брой четения: 18
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Заповед на изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен за разкриване на длъжности за лекари специализанти. Заповедта е в прикачения файл.

Файлове

заповед [342KB]

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