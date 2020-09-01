Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява свободни длъжности за лекари специализанти

01 септември 2020 14:40, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 213
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява свободни длъжности за лекари специализанти

Заповед на изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен за разкриване на длъжности за лекари специализанти. Заповедта е в прикачения файл.

 

Заповедта може да видите тук: https://new.sliven.net/res/news/335766/zapoved.PDF

« предишнаследваща »


 