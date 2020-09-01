МБАЛ "Д-р Иван Селимински" обявява свободни длъжности за лекари специализанти

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 213 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 213

Заповед на изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен за разкриване на длъжности за лекари специализанти. Заповедта е в прикачения файл.

Заповедта може да видите тук: https://new.sliven.net/res/news/335766/zapoved.PDF