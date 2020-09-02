Цитат на деня: Блага Димитрова

Сливен Медия преди 9 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 5

Само дълбоките дири значат истински изживян живот. И най-вълшебният миг сякаш не е съществувал, щом не е оставил своя следа, свидетелство за истинността си. Инак по какво се отличава от един сън? Споменът за сладките мигове горчи, ако тоя спомен не се е материализирал в нещо живо, трайно, самостоятелно. И най-чудната любов не радва ,ако от нея не се роди една детска усмивка, едно дръзко дело или поне една песен.