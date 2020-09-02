Нарушено водоподаване в кв. "Стоян Заимов" и "Речица" поради авария

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 9

Днес 02.09 /сряда/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв. "Стоян Заимов" от 09.00ч до 13.30ч.

Без вода е и кв. "Речица" до 14.30 часа.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.