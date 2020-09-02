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Веселин Орешков за тесният и лесният път в живота (ИНТЕРВЮ)

02 септември 2020 09:18, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди около 1 час, брой четения: 16
Веселин Орешков

Както винаги, Веселин Орешков (чичо Веско) засяга редица важни теми за себепознанието, здравето и нужните промени в живота днес.

 

 

 

 

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