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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Оставиха в ареста мъж, обвинен в палеж на къща в Селиминово
По искане на Районна прокуратура – Сливен бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Петко И. Той е обвинен за това, че умишлено запалил къща, която е собственост на обвиняемия и негови роднини. Престъплението е осъществено на 28.08.2020 г. в село Селиминово, обл. Сливен. .
По време на разследването е установено, че пожарът е причинен след подпалване на дюшек на едно от леглата в нея. До престъплението се е стигнало след семеен скандал, след който обвиняемият е бил изгонен от близките си.
Определението на Районен съд – Сливен подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.
Източник: dnews