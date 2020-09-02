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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Оставиха в ареста мъж, обвинен в палеж на къща в Селиминово

02 септември 2020 09:28, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30
Оставиха в ареста мъж, обвинен в палеж на къща в Селиминово

По искане на Районна прокуратура – Сливен бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Петко И. Той е обвинен за това, че умишлено запалил къща, която е собственост на обвиняемия и негови роднини. Престъплението е осъществено на 28.08.2020 г. в село Селиминово, обл. Сливен. .

По време на разследването е установено, че пожарът е причинен след подпалване на дюшек на едно от леглата в нея. До престъплението се е стигнало след семеен скандал, след който обвиняемият е бил изгонен от близките си.

Определението на Районен съд – Сливен подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.

Източник: dnews

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