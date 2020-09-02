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Без вода поради авария са селата Бяла и Гавраилово

02 септември 2020 10:39, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 21
ВиК

Днес поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в селата Бяла и Гавраилово от 10.00 до 16.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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