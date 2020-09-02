Все още има свободни места за учители в областите Ямбол и Сливен

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По-малко от две седмици преди началото на учебната година, училищата все още не са запълнили бройките за учители, сочи справка на Радио 999 в електронния регистър на Агенцията по заетостта.

15 учители се търсят в област Ямбол. Училища в Ямбол и Стралджа търсят общо 9 преподаватели в средното образование (V-XII клас).

4 са свободните работни места в Болярово, Стралджа и Ямбол за начални учители. Търси се и един възпитател в Ямбол.

16 са свободните позиции за преподаватели в прогимназиален и гимназиален етап в общините Сливен, Нова Загора и Котел.

10 са обявените работни места за учители в начален етап и предучилищно образование в общините Сливен, Котел и Твърдица. Има и едно свободно работно място за възпитател в Сливен.