Цитат на деня: Димитър Талев

Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 30

Слаба е и бедна човешката реч, никога не може да се изкаже напълно това, което става в човешкото сърце.