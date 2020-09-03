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163 са заразените с коронавирус през последните 24 часа, 4 от тях в Сливенско

03 септември 2020 08:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 46
Коронавирус

Новозаразените с коронавирусна инфекция лица в България са 163. Направени са 5443 PCR теста за денонощието, сочат данните на Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 29; Бургас – 9; Варна – 7; Велико Търново – 0; Видин – 1; Враца – 0; Габрово – 0; Добрич – 11; Кърджали – 0; Кюстендил – 3; Ловеч – 0; Монтана – 4; Пазарджик – 3; Перник – 2; Плевен – 1; Пловдив – 21; Разград – 1, Русе – 4; Силистра – 2; Сливен – 4; Смолян – 4; София област – 3; София (град) – 33; Стара Загора – 8; Търговище – 3; Хасково – 4; Шумен – 3; Ямбол – 3.

Общият брой на заразените с COVID-19 вече е 16 617, като от случаите са активни 4209.

145 са излекуваните за последното денонощие и общо стават 11 760.

Починалите са общо 648, като за изминалото денонощие са 6.

758 са хоспитализираните пациенти заради коронавирусна инфекция, като 63 от тях са в интензивно отделение.

Снимка: pixabay.com

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