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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.09.2020

03 септември 2020 09:36, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 2 дни, брой четения: 181

No. Дата Длъжност Образование

2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно

2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно

2455 10.8.2020 готвач средно

2456 10.8.2020 рецепционист средно

2457 10.8.2020 камериерка основно

2461 11.8.2020 камериерка средно

2462 11.8.2020 готвач средно

2464 11.8.2020 кранист средно

2468 12.8.2020 леяр средно

2470 13.8.2020 шивач средно

2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно

2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше

2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно

2479 14.8.2020 общ работник средно, основно

2480 14.8.2020 медицинска сестра висше

2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност

2488 17.8.2020 готвач средно

2502 19.8.2020 манипулант промишлеността основно

2503 19.8.2020 машинен оператор тестени изделия средно, основно

2508 21.8.2020 здравен медиатор средно/висше

2534 25.8.2020 образователен медиатор висше

2535 25.8.2020 учител детска градина висше

2541 26.8.2020 учител по математика висше

2542 26.8.2020 учител по БЕЛ висше

2543 26.8.2020 учител ЦОУД 5-7 клас висше

2544 26.8.2020 учител ЦОУД 1-4 клас висше

2555 27.8.2020 учител детска градина висше

2569 27.8.2020 учител лектор философия -288 часа висше

2570 27.8.2020 учител лектор немски език -452 часа висше

2571 27.8.2020 учител теоретично обучение - 252 часа висше

2572 27.8.2020 хигиенист/чистач средно

2582 31.8.2020 психолог висше

2583 31.8.2020 учител-лектор технологии и предприемачество висше

2586 31.8.2020 учител учебна практика висше

2590 1.9.2020 помощник възпитател средно

2591 1.9.2020 чистач/хигиенист средно

2592 1.9.2020 учител английски език висше

2593 1.9.2020 учител по информационни технологии висше

2594 1.9.2020 учител по руски език висше

2595 1.9.2020 учител БЕЛ висше

2596 1.9.2020 учител ФВС висше

2598 1.9.2020 учител английски език висше

2599 1.9.2020 учител детска градина висше

2600 1.9.2020 машинен оператор шиене средно

2601 1.9.2020 барман средно

2602 1.9.2020 сервитьор средно

2603 1.9.2020 работник поддръжка основно

2604 1.9.2020 отчетник счетоводство средно

2609 1.9.2020 учител музика - 276 часа висше

2611 1.9.2020 хореограф висше

2613 2.9.2020 начален учител висше

2614 2.9.2020 учител детска градина висше

2615 2.9.2020 машинен оператор средно

2616 2.9.2020 заварчик средно

2617 2.9.2020 фрезист средно

2620 2.9.2020 стругар средно

2623 2.9.2020 помощник възпитател средно

2625 2.9.2020 автомеханик средно

2626 2.9.2020 фрезист средно

2627 2.9.2020 началник склад средно

2628 2.9.2020 работник строителство средно,основно+правоспособност за заваряване

2631 2.9.2020 работник строителство средно

2633 3.9.2020 учител човек и природа висше

2634 3.9.2020 учител БЕЛ висше

2635 3.9.2020 шлосеро- монтьор средно

2636 3.9.2020 шлосеро- заварчик средно

2637 3.9.2020 образователен медиатор висше

2638 3.9.2020 машинен оператор шиене средно

2639 3.9.2020 помощник куня заведние за бързо хранене средно

2640 3.9.2020 учител по математика висше

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