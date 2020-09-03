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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.09.2020
No. Дата Длъжност Образование
2421 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2422 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2423 5.8.2020 ресторантски работник/готвач заведение за бързо хранене/ средно
2424 5.8.2020 мениджър/салонен управител/ средно
2455 10.8.2020 готвач средно
2456 10.8.2020 рецепционист средно
2457 10.8.2020 камериерка основно
2461 11.8.2020 камериерка средно
2462 11.8.2020 готвач средно
2464 11.8.2020 кранист средно
2468 12.8.2020 леяр средно
2470 13.8.2020 шивач средно
2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно
2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше
2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно
2479 14.8.2020 общ работник средно, основно
2480 14.8.2020 медицинска сестра висше
2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност
2488 17.8.2020 готвач средно
2502 19.8.2020 манипулант промишлеността основно
2503 19.8.2020 машинен оператор тестени изделия средно, основно
2508 21.8.2020 здравен медиатор средно/висше
2534 25.8.2020 образователен медиатор висше
2535 25.8.2020 учител детска градина висше
2541 26.8.2020 учител по математика висше
2542 26.8.2020 учител по БЕЛ висше
2543 26.8.2020 учител ЦОУД 5-7 клас висше
2544 26.8.2020 учител ЦОУД 1-4 клас висше
2555 27.8.2020 учител детска градина висше
2569 27.8.2020 учител лектор философия -288 часа висше
2570 27.8.2020 учител лектор немски език -452 часа висше
2571 27.8.2020 учител теоретично обучение - 252 часа висше
2572 27.8.2020 хигиенист/чистач средно
2582 31.8.2020 психолог висше
2583 31.8.2020 учител-лектор технологии и предприемачество висше
2586 31.8.2020 учител учебна практика висше
2590 1.9.2020 помощник възпитател средно
2591 1.9.2020 чистач/хигиенист средно
2592 1.9.2020 учител английски език висше
2593 1.9.2020 учител по информационни технологии висше
2594 1.9.2020 учител по руски език висше
2595 1.9.2020 учител БЕЛ висше
2596 1.9.2020 учител ФВС висше
2598 1.9.2020 учител английски език висше
2599 1.9.2020 учител детска градина висше
2600 1.9.2020 машинен оператор шиене средно
2601 1.9.2020 барман средно
2602 1.9.2020 сервитьор средно
2603 1.9.2020 работник поддръжка основно
2604 1.9.2020 отчетник счетоводство средно
2609 1.9.2020 учител музика - 276 часа висше
2611 1.9.2020 хореограф висше
2613 2.9.2020 начален учител висше
2614 2.9.2020 учител детска градина висше
2615 2.9.2020 машинен оператор средно
2616 2.9.2020 заварчик средно
2617 2.9.2020 фрезист средно
2620 2.9.2020 стругар средно
2623 2.9.2020 помощник възпитател средно
2625 2.9.2020 автомеханик средно
2626 2.9.2020 фрезист средно
2627 2.9.2020 началник склад средно
2628 2.9.2020 работник строителство средно,основно+правоспособност за заваряване
2631 2.9.2020 работник строителство средно
2633 3.9.2020 учител човек и природа висше
2634 3.9.2020 учител БЕЛ висше
2635 3.9.2020 шлосеро- монтьор средно
2636 3.9.2020 шлосеро- заварчик средно
2637 3.9.2020 образователен медиатор висше
2638 3.9.2020 машинен оператор шиене средно
2639 3.9.2020 помощник куня заведние за бързо хранене средно
2640 3.9.2020 учител по математика висше