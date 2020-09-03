31-годишен е пострадал при ПТП на автомагистрала „Тракия” край Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

На 1 септември е възникнало пътно произшествие на автомагистрала „Тракия”. Инцидентът е станал около 06,40 часа в района на 242 км. с лек автомобил „Сеат Толедо”, управляван от жена на 31 години.

Автомобилът е излязъл от пътното платно и се е ударил в канавка. От произшествието е пострадал 25-годишен мъж, пътник в автомобила, който е откаран МБАЛ-Сливен и настанен за лечение без опасност за живота.

Участниците в произшествието са от град Враца. По случая е образувано досъдебно производство.