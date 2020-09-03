Военно окръжие – Сливен обявява 32 вакантни длъжности за сержанти/старшини – военни оркестранти

Обяви за работа – Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 32 (тридесет и две) вакантни длъжности

за сержанти/старшини – военни оркестранти

в представителните духови оркестри на видовете въоръжени сили

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности за военни оркестранти

ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ И ВОЕННИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42830 – СОФИЯ

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Ударни инструменти“

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Фагот“ или „Саксофон“

Оркестрант ІІІ група 2 Специалист „Кларинет“ или „Саксофон“

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Тромпет“ или „Ударни инструменти“

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Тромпет“ или „Цугтромбон“

ВОЕНЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22220 – СЛИВЕН

Оркестрант ІІІ група 3 Специалист „Кларинет“ или „Саксофон“ или „Флейта” или „Тромпет”

ВОЕНЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150 – СТАРА ЗАГОРА

Оркестрант ІІ група 1 Специалист „Тромпет”

ВОЕНЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34750 – КАРЛОВО

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Баритон” или „Тенор”

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Валдхорна”

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Тромпет”

Оркестрант ІІ група 1 Специалист „Тромбон”

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ,

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000 – ГРАФ ИГНАТИЕВО

Оркестрант ІІІ група 3 Специалист „Тромпет”

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ,

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52290 – ВАРНА

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Флейта”

Оркестрант ІІІ група 2 Специалист „Туба”

ГВАРДЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Тенор” или „Баритон”

ВОЕНЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Оркестрант ІІ група 1 Специалист „Тромпет” или „Тромбон”

ВОЕНЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32990 – ПЛОВДИВ

Оркестрант ІІ група 2 Специалист „Кларинет”

Оркестрант ІІ група 2 Специалист „Тромпет”

Оркестрант ІІ група 2 Специалист „Ударни инструменти”

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Флейта” или „Кларинет”

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Саксофон” или „Тромпет”

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Тромбон” или „Тенохорн”, или „Саксофон” или „Валдхорна”

Оркестрант ІІІ група 1 Специалист „Баритон”

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес

на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен,

в срок до 23.10.2020 г.

Подробно с вакантните длъжности за военни оркестранти може да се запознаете на нашата фейсбук страница,

на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет

в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 (53) години;

ВАЖНО: Кандидатите за военни оркестранти, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (53) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 53 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация: гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен