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Нарушено водоподаване в село Селиминово поради авария

03 септември 2020 11:32, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24
ВиК

Днес 03.09 /четвъртък/ поради авария на помпена станция ще бъде прекъснато водоподаването в село Селиминово от 11.00ч. до 16.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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