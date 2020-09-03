Нарушено водоподаване в село Селиминово поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Днес 03.09 /четвъртък/ поради авария на помпена станция ще бъде прекъснато водоподаването в село Селиминово от 11.00ч. до 16.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.