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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят участък от бул. „Цар Симеон“ заради отстраняване на неизправности от жп-моста

03 септември 2020 15:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Ремонт

Община Сливен ще предприеме отстраняване на опасни елементи на жп-моста над бул. „Цар Симеон“ на кръстовището с „Илинденско въстание“ /Стъкленото кръстовище/, за да се предотвратят инциденти. За целта участъкът ще бъде затворен на 4 септември – петък от 10:30 до 12:30 ч.

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