Затварят участък от бул. „Цар Симеон“ заради отстраняване на неизправности от жп-моста

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Община Сливен ще предприеме отстраняване на опасни елементи на жп-моста над бул. „Цар Симеон“ на кръстовището с „Илинденско въстание“ /Стъкленото кръстовище/, за да се предотвратят инциденти. За целта участъкът ще бъде затворен на 4 септември – петък от 10:30 до 12:30 ч.