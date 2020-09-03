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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят участък от бул. „Цар Симеон“ в Сливен заради отстраняване на неизправности от жп-моста

03 септември 2020 16:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 44
Затварят участък от бул. „Цар Симеон“ заради отстраняване на неизправности от жп-моста

Във връзка с отстраняване на опасни елементи на жп-моста над бул. „Цар Симеон“ на кръстовището с „Илинденско въстание“ /Стъкленото кръстовище/, за да се предотвратят инциденти. За целта участъкът ще бъде затворен на 4 септември – петък от 10,30 до 12,30 ч.

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