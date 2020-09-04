158 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие

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158 са новите случаи на коронавирус, регистрирани у нас за последното денонощие. Направени са 7026 теста.

Общият брой на заразените достига 16 775, от които в болница са 764 души. 61 от тях са в тежко състояние.

Най-много заразени има в София – 42 души, следвани от Благоевград с 28 и Стара Загора – 12.

Нараства броят на излекуваните, с последните 175 случая, регистрирани през изминалото денонощие, броят им достига 11 935 души.

Починали са 10 души, с което бройката им става 658.

Очаквайте подробности!