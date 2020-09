Отбелязваме за първи път международния ден на чистия въздух за синьо небе

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 32

Първият Международен ден на чистия въздух за синьо небе (First International Day of Clean Air for blue skies) ще бъде отбелязан на 7 септември, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

На 19 декември миналата година, на своята 74-а сесия, Генералната асамблея на ООН е приела резолюция за организиране на Международен ден на чистия въздух за синьо небе.

Резолюцията отбелязва значението и спешната нужда от повишаване на обществената осведоменост на всички нива, за насърчаване и улесняване на действия за подобряване на качеството на въздуха. Международният ден на чистия въздух за синьо небе ще се чества ежегодно.

Отбелязването е важно за България, доколкото замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за страната ни, отбелязват от МОСВ.

Въпреки че, съгласно данните от националната система за мониторинг, през последните години се наблюдава положителна тенденция за подобряване на качеството на въздуха на национално ниво и за постигане на определените от законодателството норми, все още трябва да бъде направено много, за да бъде постигнат необходимият резултат на територията на цялата страна, констатират те.

През последните години са предприети редица действия за подобряване на качеството на въздуха - промени в законодателството, приемане на "Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 година", изпълнение на общинско ниво на конкретни мерки за намаляване на нивата на фини прахови частици и други.

В изпълнение на Националната програма са били въведени изисквания за качество за въглища и брикети, използвани за битово отопление - приета е била Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.