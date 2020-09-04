Днес започва голямото пътуване за почивните дни

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Днес е последният работен ден преди три почивни. Очаква се засилен трафик в цялата страна заради дългия уикенд.

Възможно е да се получат дълги колони от автомобили на границата с Гърция, тъй като граничният пункт "Кулата" все още е единственият възможен, през който хората може да се стигне до гръцките плажове, съобщава Dariknews.bg.