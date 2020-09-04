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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в селата Чокоба и Ковачите поради авария

04 септември 2020 10:13, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 20
ВиК

Днес 04.09.20 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в село Чокоба от 10:00ч. до 16:00ч.

Без вода е и село Ковачите от 10:00ч. до 16:00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

 

 

 

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