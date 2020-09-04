Хванаха пиян водач в село Мечкарево

Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 28

Водач с алкохол над 1.2 промила е установен от полицейски служители в село Мечкарево. Нощният патрулен екип, който обхожда малките населени места в община Сливен, е извършил проверка в 01,30 часа днес на 40-годишния П.М. , водач на лек автомобил „Форд Ескорт”. Той е спрян в центъра на село Мечкарево.

Проверката за употреба на алкохол е показала положителен резултат 1.98 промила. П.М. е задържан за 24 часа.