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Хванаха пиян водач в село Мечкарево

04 септември 2020 13:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 28
Пиян водач

Водач с алкохол над 1.2 промила е установен от полицейски служители в село Мечкарево. Нощният патрулен екип, който обхожда малките населени места в община Сливен, е извършил проверка в 01,30 часа днес на 40-годишния П.М. , водач на лек автомобил „Форд Ескорт”. Той е спрян в центъра на село Мечкарево.

Проверката за употреба на алкохол е показала положителен резултат 1.98 промила. П.М. е задържан за 24 часа.

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