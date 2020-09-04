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Евродепутати призовават за санкции срещу Русия заради случая с Навални

04 септември 2020 15:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28
Европейски парламент

Над 100 евродепутати призовават за санкции срещу отговорните за извършване на нападения срещу опозиционни фигури и журналисти в Русия, предаде ДПА.

В отворено писмо до върховния представител по външната политика на ЕС Жозеп Борел, публикувано днес, членове на няколко политически групи в Европейския парламент призовават за "пълно и прозрачно разследване" на случая с Алексей Навални. "Ние обаче сме крайно скептични по отношение на способността и волята на руските власти да разследват това престъпление", казват те, изтъквайки убийството на Анна Политковска и покушението срещу Сергей Скрипал.

Навални е в кома в берлинска болница. Германските власти казват, че токсикологични изследвания са доказали, че руският опозиционер е бил отровен с нервнопаралитично вещество от типа "Новичок". Кремъл отрича да има каквато и да било вина.

Борел заяви снощи, че е възможно да се вземат мерки в отговор на отравянето на Навални.

Източник: БТА
Снимка: sliven.net

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