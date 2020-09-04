Тони Стораро е в болница с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

Фолкпевецът Тони Стораро е приет в болница с коронавирус. Това научи NOVA от екипа му.

Това се е случило на 31 август. Изпълнителят е бил с кашлица и температура. Състоянието му е стабилно. А синът на звездата Фики е дал отрицателна проба за COVID-19.