Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване във вилна зона местност "Рамануша" поради авария

05 септември 2020 11:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 5 дни, брой четения: 235
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.09.2020г. (събота) от 11.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на местност "Рамануша".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 