Нарушено водоподаване във вилна зона местност "Рамануша" поради авария

Сливен Медия преди 5 дни, брой четения: 235 Излъчване:преди 5 дни, брой четения: 235

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.09.2020г. (събота) от 11.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на местност "Рамануша".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.