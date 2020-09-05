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Капитанът на „Лудогорец” е с COVID-19

05 септември 2020 17:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Светослав Дяков

Капитанът на "Лудогорец" Светослав Дяков даде положителна проба за COVID-19, съобщиха от клуба.

Опитният халф бе поставен веднага под карантина в домашни условия. Дяков се чувства много добре, без да има симптоми на болестта.

След новия случай на коронавирус в "Лудогорец", представителният отбор и служителите, ангажирани с него, незабавно дадоха повторен PCR тест. Всички резултати са негативни.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/kapitanyt-na-ludogorec-e-s-covid-19-2239345
Снимка: БГНЕС, архив

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