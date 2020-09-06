Въвежда се режим на водата в село Селиминово

Сливен Медия преди около 1 ден, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 73

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради проблем на ПС Силиминово, се въвежда режим на водоподаването в с. Силиминово, считано от 05.09.2020г. /Събота/.

Всеки ден от 11:00 часа до 16:00 часа водоподаването в селото ще бъде спирано.

Режима е временен и подлежи на промяна.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.