Нарушено водоподаване в село Чокоба поради авария

Сливен Медия преди около 1 ден, брой четения: 92 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 92

Днес 06.09 /неделя/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в село Чокоба от 11.00 ч. до 16.00 ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.