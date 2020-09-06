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Нарушено водоподаване в село Чокоба поради авария

06 септември 2020 10:31, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 ден, брой четения: 92
ВиК

Днес 06.09 /неделя/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в село Чокоба от 11.00 ч. до 16.00 ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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