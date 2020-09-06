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Сливен. Новини от източника. Последни новини
През изминалото денонощие няма заразени с коронавирус в Сливенско, за България те са 96
96 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа.
За последното денонощие са направени общо 3 358 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 14; Бургас – 22; Варна – 6; Добрич – 3; Кърджали – 6; Ловеч – 1; Монтана – 3; Пазарджик – 4; Пловдив – 5; Русе – 4; Силистра – 4; София област – 2; София (град) – 13; Стара Загора – 3; Търговище – 3; Хасково – 1; Шумен – 2.
Така общият брой на потвърдените случаи става 17 050, от които 4 247 активни.
86 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 12 132.
Хоспитализираните лица са 755, от които 57 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 671. 6 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com