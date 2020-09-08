Цитат на деня: Халил Джубран

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 13

Едно от най-красивите неща в живота е да намериш човек, който може да те разбира, без да се налага да обясняваш.