Нарушено водоподаване в кв. "Речица" поради авария

Сливен Медия преди 8 часа, брой четения: 63 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 63

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.09.2020г. (вторник) до 14:00ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.