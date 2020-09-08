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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.09.2020
No. Дата Длъжност Образование
2455 10.8.2020 готвач средно
2456 10.8.2020 рецепционист средно
2457 10.8.2020 камериерка основно
2461 11.8.2020 камериерка средно
2462 11.8.2020 готвач средно
2464 11.8.2020 кранист средно
2468 12.8.2020 леяр средно
2470 13.8.2020 шивач средно
2472 13.8.2020 машинен оператор мебели средно
2473 13.8.2020 моделиер-конструктор мебели висше
2478 14.8.2020 обслужващ магазин средно
2480 14.8.2020 медицинска сестра висше
2487 17.8.2020 огняр високо налягане средно+правоспособност
2488 17.8.2020 готвач средно
2502 19.8.2020 манипулант промишлеността основно
2503 19.8.2020 машинен оператор тестени изделия средно, основно
2508 21.8.2020 здравен медиатор средно/висше
2572 27.8.2020 хигиенист/чистач средно
2600 1.9.2020 машинен оператор шиене средно
2601 1.9.2020 барман средно
2602 1.9.2020 сервитьор средно
2603 1.9.2020 работник поддръжка основно
2604 1.9.2020 отчетник счетоводство средно
2609 1.9.2020 учител музика - 276 часа висше
2613 2.9.2020 начален учител висше
2615 2.9.2020 машинен оператор средно
2616 2.9.2020 заварчик средно
2617 2.9.2020 фрезист средно
2620 2.9.2020 стругар средно
2625 2.9.2020 автомеханик средно
2626 2.9.2020 фрезист средно
2627 2.9.2020 началник склад средно
2628 2.9.2020 работник строителство средно,основно+правоспособност за заваряване
2631 2.9.2020 работник строителство средно
2633 3.9.2020 учител човек и природа висше
2634 3.9.2020 учител БЕЛ висше
2635 3.9.2020 шлосеро- монтьор средно
2636 3.9.2020 шлосеро- заварчик средно
2637 3.9.2020 образователен медиатор висше
2638 3.9.2020 машинен оператор шиене средно
2639 3.9.2020 помощник куня заведние за бързо хранене средно
2640 3.9.2020 учител по математика висше
2641 3.9.2020 кондуктор средно
2642 3.9.2020 логопед висше
2643 3.9.2020 ресурсен учител висше
2644 3.9.2020 огняр и поддръжка средно+правоспособност за огняр
2645 3.9.2020 младши експерт висше
2648 4.9.2020 учител по английски език висше
2649 4.9.2020 ръководител компютърен кабинет висше
2651 4.9.2020 учител ДГ висше
2652 4.9.2020 помощник-възпитател средно
2654 4.9.2020 учител физическо възпитание висше
2656 8.9.2020 учител детска градина висше
2657 8.9.2020 учител човекът и прородата висше
2658 8.9.2020 училищен психолог висше
2659 8.9.2020 учител ЦОУД 5-7 клас висше
2660 8.9.2020 учител по история и география висше