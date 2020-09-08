Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха 26-годишен от село Бяла с 3.56 промила алкохол

08 септември 2020 13:38, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 4 часа, брой четения: 56
Пиян водач

Водач с алкохол 3.56 промила е установен от полицейски служители в село Бяла. На 4 септември е извършена проверка на 26-годишния Д.С. от същото село, водач на лек автомобил „Рено”. Проверката за употреба на алкохол е показала положителен резултат 3,56 промила.

Д.С. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

 

« предишнаследваща »


 