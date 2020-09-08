Хванаха 26-годишен от село Бяла с 3.56 промила алкохол

Сливен Медия преди 4 часа, брой четения: 56 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 56

Водач с алкохол 3.56 промила е установен от полицейски служители в село Бяла. На 4 септември е извършена проверка на 26-годишния Д.С. от същото село, водач на лек автомобил „Рено”. Проверката за употреба на алкохол е показала положителен резултат 3,56 промила.

Д.С. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.