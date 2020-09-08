Сребърни и бронзови медали за сливенските учители от 16-та учителска спартакиада

Сливен Медия преди 4 дни, брой четения: 220 Излъчване:преди 4 дни, брой четения: 220

От 1 до 6 септември 2020г. в к.к."Албена" се проведе традиционната учителска спартакиада. В спартакиадата участваха 350 учители от 21 области в 11 вида спорт. Спартакиадата беше открита от г-н Красимир Вълчев - министър на образованието в присъствието на г-н Пламен Димитров - президент на КНСБ и г-жа Янка Такева-

председател на СБУ.

Сливенските учители участваха в състезанията по : минифутбол, стрийтбол, дартс, петанк и теглене на въже.Отбора по минифутбол завоюва второ място и сребърните медали, а отбора по теглене на въже трето място и бронзовите медали.